SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eğer babam yaşasaydı sosyal girişimci olurdu
Fatih Terim’den Moskova yenilgisi sonrası açıklama: ‘Bize müsaade edecekler’
Galatasaray

Fatih Terim’den Moskova yenilgisi sonrası açıklama: ‘Bize müsaade edecekler’

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

29 Kasım 2018 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova’ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Terim “Galatasaray’ın ilerisi için bir şey söylemek istiyorum. Bize hem Ocak’ta, hem Temmuz’da müsaade edecekler” dedi.

İşte Terim’in açıklamalarından satır başları;

“Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak ilk yarı iyi bir Galatasaray vardı sahada. Oyuna 1-0 içeri girince çabuk kırıldık. Gol pozisyonuna yakın pozisyonlarımız var. Onların herhangi birini gol yapsak oyun değişecekti. Bu üzücü biraz. İkinci golden sonra da daha da farklı yenilebilirdik açıkçası. Burada herhangi bir klişe söz söyleyecek değilim. Tebrik ediyorum Lokomotiv’i.”

“BİZE MÜSAADE EDECEKLER”

“Galatasaray’ın ilerisi için bir şey söylemek istiyorum. Bize hem Ocak’ta hem Temmuz’da müsaade edecekler. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de bu mesajları veriyoruz. Her şeyin farkındayız, görüyoruz. Onun için elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar. Ocak’ta yetecek artık. Daha ne istersek aşağı yukarı o yüzdeyi oynayan bir takım haline geleceğiz”

28 Kasım 2018 Mehmet Demirkol`dan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı değerlendirmesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildiği maçın ardından yorumcu Mehmet Demirkol beIN Sports ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Demirkol'un açıklamalarından satır başları... İlgili Haberi Oku

“ÜMİT EDERİM AVRUPA LİGİ’NDE DEVAM EDERİZ”

“Ben de çok alışkın değilim böyle skorlara üst üste. Onun için herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Dediğiniz gibi gole kadar olan bölümde Galatasaray çok iyiydi, ondan sonra değildi. Mağlup olduk üzgünüz. Ümit ederim Avrupa Ligi’nde devam ederiz.”

28 Kasım 2018 Fernando Muslera: `Çok üzgünüm, moralim çok bozuk... Sinirliyim` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:00 | 29 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors