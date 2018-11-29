Erwin Koeman’dan Ersun Yanal yanıtı: ‘Umursamıyorum’

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi’nde 0-0 berabere bitirdikleri Dinamo Zagreb karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarının Samandıra Tesisleri’nde Ersun Yanal için toplanmasına değinen Koeman, “Futbolda birçok kez böyle şeyler oldu. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum.” yanıtını verdi.

Öte yandan maçı oyuncu değişikliği yapmadan bitiren Hollandalı çalıştırıcı, “Bazı oyuncularıma nasıl hissettiklerini sordum, onlar da sahada kalmak istediler, 90 dakika oynamak istiyorlar. Bu takım, 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti.” dedi.

“BİRAZ DA ŞANSA İHTİYAÇ VAR”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koeman, “Bir sonraki tura adımızı yazdırmayı başardık. Hedefimiz de zaten buydu. Bunu başarmış olduk. İyi maç çıkardık. İkinci yarı agresiftik. Birkaç pozisyona girdik. Gol atmakta zorlandığımızı görüyorum. Maçın genel resmine bakınca memnunum” diye konuştu. Pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Koeman, “Gol için biraz şansa da ihtiyacınız var. Bu durum için çok çalışıyoruz. Umarım şans da bizim yanımızda olur. Futbolda maç kazanmak için gol atmanız gerekiyor. Pozisyon üretiyoruz. Üretmiyor olsak işimiz daha zor olur” diye konuştu.

“OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPMADIM ÇÜNKÜ…”

Oyuncu değişikliği yapmamasının hatırlatılması üzerine Hollandalı çalıştırıcı, “60 dakikadan sonra yorgunluk söz konusu değildi. Bu akşam takım halinde oynadık. Sahadaki oyuncular 90 dakika oynamak istedi. Topla fazla koşuyoruz bu yüzden basit top kayıpları yaptık. Bu takım 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti” diye cevap verdi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb | UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında heyecan Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ile devam etti. Temsilcimiz üstün oynasa da gol bulmayı başaramadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Gruptaki diğer maçta ise Anderlecht'le konuğu Spartak Trnava 0-0 berabere kalınca Dinamo Zagreb lider olarak, Fenerbahçe ise ikinci olarak gruptan çıkmayı garantiledi. İlgili Haberi Oku “BARIŞ’IN KARŞISINDA ZORLANDI”

Takımdaki genç futbolcuların durumlarının sorulması üzerine Koeman, “Kadronuzda genç oyuncular olması sizin için önemlidir. Sezonu hep aynı 11 ile oynamazsınız. Genç oyuncular için sabra ihtiyacınız var. Bugün Barış 90 dakika oynadı. Genel olarak ondan memnunum. Karşısında oynayan sol bek onun hızından dolayı zorlandı. Oğuz'un sakatlığı üzücü. O da gelecek vaat ediyor. Elif bu sezon hemen hemen her maçta oynadı. İyi iş çıkardı. Genç oyuncularım kendileri geliştirmeli. Umarım Fenerbahçe, o oyuncuları kadrosunda tutar, düzenli oynayan oyuncular haline gelir” ifadelerini kullandı.

“UMURSAMIYORUM”

Geçtiğimiz gün Samandıra'da sarı-lacivertli taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal için toplanmasının sorulmasına Erwin Koeman, “Futbolda bir çok sefer olmuş durumlar. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum” dedi.

102 gün sonra oynayan Barış Alıcı sosyal medyayı salladı! Son olarak 18 Ağustos'taki Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu. İlk yarıda topu her ayağına aldığında heyecanlandıran Barış sosyal medyada maçın en çok konuşulan ismi oldu. İlgili Haberi Oku