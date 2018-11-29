SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP'li adaydan 'rüşvetli' propaganda
Elton John’a Amerikan güreşçisi meydan okudu! ‘Daha önce 70 yaşlarında biriyle güreştim’
Diğer Sporlar

Elton John’a Amerikan güreşçisi meydan okudu! ‘Daha önce 70 yaşlarında biriyle güreştim’

Amerikan güreşçisi Kevin Owens, dünyaca ünlü şarkıcı Elton John'a meydan okudu. Eşiyle olan randevusunu mahvetmekle suçladığı Elton John'u ringe davet eden Kevin Owens "Daha önce 70 yaşlarında biriyle güreştim. Yine yapabilirim" dedi.

29 Kasım 2018 16:05

SKOR DIŞ HABERLER Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, daha önce hiç karşılaşmadığı bir meydan okuma ile karşı karşıya… Şarkıları ile milyonları peşinden koşturan, albümleri 300 milyonun üzerinde satan Elton John’a rakip bu kez müzik piyasasından değil… Amerikan güreşçisi Kevin Owens, eşi ile randevusunu mahvetmekle suçladığı Elton John’u ringlere davet etti.

29 Kasım 2018 Dev kapışma öncesi ortam gerildi! Tyson Fury ve Deontay Wilder birbirine girdi İlgili Haberi Oku

Geçtiğimiz salı günü eşi ile birlikte Elton John’un Orlando’da vereceği konseri dinlemek üzere Amway Centre’a giden Kevin Owens, son dakika anonsu sonrası adeta yıkıldı. Konser alanının kapılarının açılmasından iki saat sonra Elton John’un kulaklarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iptal edilen organizasyon nedeniyle sinirlenen Kevin Owens, Twitter hesabından 71 yaşındaki sanatçıya tepkisini esprili bir meydan okuma ile gösterdi.

29 Kasım 2018 Cedi Osman`ın `double double`ı Cleveland`a yetmedi İlgili Haberi Oku

Kendisi dışında kimsenin eşi ile yaptığı randevuyu mahvetme hakkı olmadığını belirten Kevin Owens, “Hey Elton John… Sen ve ben.. Güreş ringinde… Daha önce 70 yaşlarında biriyle güreştim. Bunu bir kez daha yapabilirim” yazdı. Sinirini yine de alamayan Kevin Owens “Bundan önce kırmızı kalpli gözlükleri bir başka adam için 11 yaşımdayken takmıştım. O isim Shawn Michaels’ti… Bundan sonra hiçbir adam için kırmızı kalp şeklinde gözlük tamam” mesajını ekledi.

Daha önce kalabalıklar karşısında sayısız performans sergilemiş olan Elton John, henüz Kevin Owens’tan gelen meydan okumaya tepki vermedi.

Meydan okumayı ciddiye alması beklenmeyen Elton John’un, yine de kendisine yöneltilen eleştiriye ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Son güncelleme 16:05 | 29 Kasım 2018
amerikan güreşi elton john
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors