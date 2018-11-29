Elton John’a Amerikan güreşçisi meydan okudu! ‘Daha önce 70 yaşlarında biriyle güreştim’

SKOR DIŞ HABERLER Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, daha önce hiç karşılaşmadığı bir meydan okuma ile karşı karşıya… Şarkıları ile milyonları peşinden koşturan, albümleri 300 milyonun üzerinde satan Elton John’a rakip bu kez müzik piyasasından değil… Amerikan güreşçisi Kevin Owens, eşi ile randevusunu mahvetmekle suçladığı Elton John’u ringlere davet etti.

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Geçtiğimiz salı günü eşi ile birlikte Elton John’un Orlando’da vereceği konseri dinlemek üzere Amway Centre’a giden Kevin Owens, son dakika anonsu sonrası adeta yıkıldı. Konser alanının kapılarının açılmasından iki saat sonra Elton John’un kulaklarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iptal edilen organizasyon nedeniyle sinirlenen Kevin Owens, Twitter hesabından 71 yaşındaki sanatçıya tepkisini esprili bir meydan okuma ile gösterdi.

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Kendisi dışında kimsenin eşi ile yaptığı randevuyu mahvetme hakkı olmadığını belirten Kevin Owens, “Hey Elton John… Sen ve ben.. Güreş ringinde… Daha önce 70 yaşlarında biriyle güreştim. Bunu bir kez daha yapabilirim” yazdı. Sinirini yine de alamayan Kevin Owens “Bundan önce kırmızı kalpli gözlükleri bir başka adam için 11 yaşımdayken takmıştım. O isim Shawn Michaels’ti… Bundan sonra hiçbir adam için kırmızı kalp şeklinde gözlük tamam” mesajını ekledi.

Daha önce kalabalıklar karşısında sayısız performans sergilemiş olan Elton John, henüz Kevin Owens’tan gelen meydan okumaya tepki vermedi.

Meydan okumayı ciddiye alması beklenmeyen Elton John’un, yine de kendisine yöneltilen eleştiriye ne yanıt vereceği merak ediliyor.