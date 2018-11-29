Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica: ‘Gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum’

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndan lider çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduğunu söyledi. Fenerbahçe’yle 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bjelica, kısa bir açıklama yaptı.

Grupta 5 maçta 13 puana ulaştıklarını dile getiren Bjelica, “UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum. İkinci yarı daha iyiydik. Skordan çok memnunuz. Şimdi bir maçımız daha kaldı, onu da oynayıp maçlarımızı tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb | UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında heyecan Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ile devam etti. Temsilcimiz üstün oynasa da gol bulmayı başaramadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Gruptaki diğer maçta ise Anderlecht'le konuğu Spartak Trnava 0-0 berabere kalınca Dinamo Zagreb lider olarak, Fenerbahçe ise ikinci olarak gruptan çıkmayı garantiledi. İlgili Haberi Oku