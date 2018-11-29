Dev kapışma öncesi ortam gerildi! Tyson Fury ve Deontay Wilder birbirine girdi

SKOR DIŞ HABERLER Boksseverlerin heyecanla beklediği Tyson Fury-Deontay Wilder maçı öncesinde gerilim tavan yaptı. İki boksürün katıldığı son basın toplantısının ardından karşılıklı söz dalaşına giren Tyson Fury ve Deontay Wilder, boks maçından önce neredeyse birbirine girdi. Deontay Wilder’ın sözlerine oldukça sinirlenen Tyson Fury, önce ceketini ardından da gömleğini çıkartarak rakibine saldırmaya çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen iki boksör, yaşananlar ile ilgili daha sonra açıklama yaptı.

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Tyson Fury ve Deontay Wilder, maç öncesi yapılan son basın toplantısında sert sözlerle birbirlerinin sinirlerini bozmaya çalıştı. Bu psikolojik savaşta Deontay Wilder’dan daha dayanıklı olduğu gözlenen Tyson Fury, rakibini çileden çıkarmayı başardı. Deontay Wilder’ı irite etmek için elinden geleni ardına koymayan Tyson Fury, sonunda amacına ulaştı. Deontay Wilder’ın dev kapışma öncesi gergin olduğunu sık sık tekrarlayan Tyson Fury, rakibinin sinirlerini germeyi başardı.

Yeterliliğinin sorgulanmasına tahammül edemeyen Deontay Wilder, Tyson Fury’nin omuzuna dokunmasının ardından rakibine sert bir karşılık verdi. Gerilim, iki boksörün ekibinin de olaya karışması ile büyüdü. Araya giren yetkiler, ortalığı güçlükle sakinleştirebildi. Bu arada ringde değil de basın toplantısında kavgaya hazırlanır bir görüntü sergileyen Tyson Fury, gömleğini ve ceketini çıkartarak Deontay Wilder’ın üzerine yürümek istedi. Ancak araya girenler, iki boksörün birbirine fiziksel şiddette bulunmasına engel oldu.

Deontay Wilder, yaşananlar hakkında yaptığı yorumda “Benim için söylediği sözleri ona ringde yedireceğim. Herkes bizim çok iyi anlaştığımız ve yakın dost olduğumuzu biliyor. Ancak konu dövüşmeye geldiğinde bu ilişkiyi bir kenara bırakırız. Bugün yaşananlar da bunun kanıtı… Bu bir savaş” dedi.

Deontay Wilder, bugüne kadar ringe çıktığı 40 maçta da galip gelirken, bunların 39'unda rakiplerini nakavt etti. Tyson Fury ise Fury ise 19’u nakavtla olmak üzere çıktığı 27 maçın tamamını kazandı.

Deontay Wilder ile Tyson Fury arasındaki WBC unvan maçı, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00’de Staples Center’da yapılacak.