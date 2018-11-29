CANLI | Sarpsborg Beşiktaş (saat 23.00) İLK 11’LER BELLİ OLDU

Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş I grubundaki 5.maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor… Gruptaki son 2 maç öncesi 4 puanla son sırada yer alan siyah beyazlılar ilk maçta 3-1 devirdiği Sarpsborg’u kendi sahasında da yenerek yoluna devam etmenin peşinde.

Beşiktaş’ta UEFA kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın’ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da Norveç’te yer almıyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU!

Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Tamm, Thomassen, Tveita, Halvorsen, Lund-Nielsen, Heintz, Zachariassen, Muhammed, Mortensen

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Caner, Ljajic, Adriano, Oğuzhan, Lens, Larin, Mustafa Pektemek

BEŞİKTAŞ 215. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında yarın Norveç ekibi Sarpsborg’a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.