SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kadıköy'de ilk yarıda gol yok!
CANLI | Sarpsborg Beşiktaş (saat 23.00) İLK 11’LER BELLİ OLDU
Uefa Avrupa Ligi

CANLI | Sarpsborg Beşiktaş (saat 23.00) İLK 11’LER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Sarpsborg'a konuk oluyor. İlk maçta Vodafone Park'ta 3-1 galip gelen Beşiktaş, Norveç'teki zorlu 90 dakikada kazanarak bir üst tur için avantaj elde etmek istiyor. Sarpsborg Beşiktaş maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz...

29 Kasım 2018 20:50

Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş I grubundaki 5.maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor… Gruptaki son 2 maç öncesi 4 puanla son sırada yer alan siyah beyazlılar ilk maçta 3-1 devirdiği Sarpsborg’u kendi sahasında da yenerek yoluna devam etmenin peşinde.

Beşiktaş’ta UEFA kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın’ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da Norveç’te yer almıyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU!

Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Tamm, Thomassen, Tveita, Halvorsen, Lund-Nielsen, Heintz, Zachariassen, Muhammed, Mortensen

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Caner, Ljajic, Adriano, Oğuzhan, Lens, Larin, Mustafa Pektemek

BEŞİKTAŞ 215. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında yarın Norveç ekibi Sarpsborg’a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.

Son güncelleme 21:39 | 29 Kasım 2018
beşiktaş Sarpsborg uefa avrupa ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors