CANLI | Krasnodar-Akhisarspor | İlk 11’ler belli oldu…

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta karşılaşmasında Rusya deplasmanında Krasnodar’a konuk olan Akhisarspor, prestij karşılaşmasına çıkıyor…
Krasnodar Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov yönetecek. Saat 20:55’te başlayacak olan karşılaşmayı beIN Sports 2 ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.
Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Krasnodar ise 9 puanla grupta lider konumda bulunuyor.
Son sırada bulunduğu gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, gruptaki son maçında ise 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege’yi konuk edecek.
İLK 11’LER BELLİ OLDU
KRASNODAR: Safonov, Ramirez, Spajic, Martynovich, Petrov, Gazinski, Kabore, Cueva, Wanderson, Ari, Stotski
AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Serginho, Regattin, Manu, Helder Barbosa