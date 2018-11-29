SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Atatürk Fransız tarih dergisinin kapağında
CANLI | Krasnodar-Akhisarspor | İlk 11’ler belli oldu…
Uefa Avrupa Ligi

CANLI | Krasnodar-Akhisarspor | İlk 11’ler belli oldu…

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Akhisarspor deplasmanda Krasnodar ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...

29 Kasım 2018 19:36

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta karşılaşmasında Rusya deplasmanında Krasnodar’a konuk olan Akhisarspor, prestij karşılaşmasına çıkıyor…

Krasnodar Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov yönetecek. Saat 20:55’te başlayacak olan karşılaşmayı beIN Sports 2 ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Krasnodar ise 9 puanla grupta lider konumda bulunuyor.

Son sırada bulunduğu gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, gruptaki son maçında ise 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege’yi konuk edecek.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

KRASNODAR: Safonov, Ramirez, Spajic, Martynovich, Petrov, Gazinski, Kabore, Cueva, Wanderson, Ari, Stotski

AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Serginho, Regattin, Manu, Helder Barbosa

Son güncelleme 19:36 | 29 Kasım 2018
Akhisarspor avrupa ligi Krasnodar
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors