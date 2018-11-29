Bu yükle buraya kadar

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Cezalar ile anılan bir takım haline geldi Galatasaray. UEFA diğer takımlarla eşit şartlarda mücadelesine izin vermedi. Kısıtlı kadrosuna rağmen 4 maçta 4 puan toplayabilmişti. Umut vardı ama o da bitip tükendi. L. Moskova, moralsiz, soğuktan buz kesen Galatasaray'dan 3 puanı kaptı. Halbuki Fatih Terim kuralar çekildikten sonra uyarmıştı: Burası Şampiyonlar Ligi, burası hata affetmez.

GALATASARAY, soğuk havanın yanı sıra karşısında beklemediği bir Rus takımı buldu. İlk yarıda birkaç pozisyon bulsa da bunlardan faydalanamadı. Futbolcular ayakta durmakta zorlandı, sahanın çimleri adeta buz pisti gibiydi. Pas organizasyonlarında başarılı olamadı ve en önemlisi organize gelişen ataklarda final paslarını iyi yapamadı. Kanatlardan sprinter özelliği olan Onyekuru-Rodrigues ikilisi etkili ataklar yapsa da sağlam Rus defansı geçit vermedi. Belhanda'nın yokluğunda yaratıcı oyuncu eksikliği hissedildi. Forvet arkasında oynayan Fernando-Ndiaye beklenen baskıyı kuramadı. Galatasaray merkezden akın yapamayınca Rus takımı da adeta etten duvar ördü. İlk yarının sonunda Donk'un ayağına çarpan top ağlara gidince bu Galatasaray için sonun başlangıcı gibiydi.

LOKOMOTİV Moskova, gruptaki ilk puanını alınca elbette sevindi. Farfan gibi, Corluka gibi artık yaşlanmış yıldızlara sahip olan Rus takımı hava ve zemin şartlarına alışkın. Açıkçası G.Saray'ın zorlanacağını biliyorlardı. Rus Teknik Direktör Yuri Semin, sarı-kırmızılıların puan ya da puanlara ihtiyacı olduğunu biliyordu. Sabırla oynattı ve kazandı. Şimdi onlara da UEFA Avrupa Ligi için şans doğdu. G.Saray, işi şansa bırakmamalı ve Porto'yu mutlaka yenmeli.

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