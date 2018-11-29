BJK maçı şifre mi? Sarpsborg Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Avrupa Ligi I grubunda yer alan Beşiktaş 5. maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg karşısına çıkıyor. İki takım ilk maçta Vodefone Park karşı karşıya gelmiş Beşiktaş sahada 3-1 galibiyet ile ayrılmıştı. Beşiktaş'ta UEFA kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da Norveç'te yer almayacak. Son iki maç öncesinde Beşiktaş 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, Sarpsborg ise 5 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Sarpsborg Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SARPSBORG BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın Norveç temsilcisine konuk olacak. Hava şartları ve sakatlıklar nedeniyle ev sahibi ekip avantajlı durumda olsa da Beşiktaş mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş Sarpsborg maçı 29 Kasım 2018 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Sarpsborg Beşiktaş maçı şifreli olarak futbol severler ile buluşacak.

SARPSBORG BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Vetti, Tveita, Askar, Tamm, Muhammed, Mortensen

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip, Caner, Lens, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Mustafa, Love

EKSİKLER BEŞİKTAŞ’I DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş'ta Sarpsborg maçı öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Pepe, Gary Medel, Gökhan Töre, Ryan Babel, Enzo Roco ve Gökhan Gönül dün yapılan antrenmana katılmadı. Bu futbolcuların durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da Norveç'te yer almayacak.

Öte yandan, oynayıp oynamayacağı netlik kazanmayan Gary Medel, iki sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ 215. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında yarın Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.