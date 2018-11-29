Goller arka arkaya geldi! Sarpsborg Beşiktaş maçı canlı izle! Canlı yayın…

Beşiktaş Avrupa Ligi maçında Sarpsborg'a konuk oluyor. Beşiktaş karşılaşmasının ilk 5 dakikasında yediği gollerle 2-0 geriye düştü. UEFA Avrupa Ligi’nde kötü gidişata dur demek isteyen ve yeniden çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, Sarpsborg karşısında kazandığı taktirde büyük avantaj elde edecek. Sarpsborg karşısına çift forvet çıkacak Beşiktaş’ın hucüm hattında Mustafa Pektemek ve Larin yer alacak. Son iki maç öncesinde Beşiktaş 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, Sarpsborg ise 5 puanla ikinci sırada yer alıyor. İşte, Sarpsborg Beşiktaş canlı yayını…

SARPSBORG BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

SARPSBORG BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

SARPSBORG BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın Norveç temsilcisine konuk olacak. Hava şartları ve sakatlıklar nedeniyle ev sahibi ekip avantajlı durumda olsa da Beşiktaş mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş Sarpsborg maçı 29 Kasım 2018 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Sarpsborg Beşiktaş maçı şifreli olarak futbol severler ile buluşacak.

SARPSBORG BEŞİKTAŞ İLK 11

Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Tamm, Thomassen, Tveita, Halvorsen, Lund-Nielsen, Heintz, Zachariassen, Muhammed, Mortensen

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Caner, Ljajic, Adriano, Oğuzhan, Lens, Larin, Mustafa Pektemek

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 5. maçında bu akşam Norveç deplasmanında Sarpsborg 08'e konuk olacak. 20 Eylül'de Vodafone Park'ta 3-1'lik galibiyet ile Avrupa Ligi'ne başlayan Beşiktaş Malmö deplasmanında aldığı 2-0'lık şok mağlubiyet ile buz kesti.

Genk'i sahasında konuk eden Beşiktaş kötü gidişata dur diyemedi ve Vodafone Park'ta rakibine 4-2 yenilmekten kurtulamadı. Deplasmanda Genk'e 8 Kasım'da konuk olan Beşiktaş maça iyi başlamasına rağmen sonunu getiremedi. Ricardo Querasma'nın attığı gol ile 1-0 öne geçen Beşiktaş mücadelenin sonlarında yediği golle sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Atiba ve Güven statü gereği kadroya alınmazken Pepe, Medel, Banel, Roco ve Gökhan Gönül mücadelede sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak. Aynı şekilde kadro dışı kalan Tolgay ile kadroya alınmayan Quaresma mücadelede forma giyemeyecek.

4 MAÇTA 4 PUAN

UEFA Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg’u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde kötü bir deplasman performansı gösterdi. Avrupa kupalarında 5 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, bir kez galibiyet alabildi. İki maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda rakiplerine iki kez mağlup oldu.

SARPSBORG BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

Beşiktaş şok bir gol yiyerek başlıyor. Heintz’ın savunma arkasına attığı topa Muhammed çok iyi hareketlendi. Karius’un hatalı çıkışını affetmeyen golcü oyuncu daha ilk dakikadan takımını öne geçiriyor. Beşiktaş maçın ilk dakikasında yediği golün şokunu atmaya çalışırken 5. dakikada kalesinde 2. golü gördü. Tobias Heintz golü ile durumu 2-0 oldu.