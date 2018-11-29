Beşiktaş ve Fenerbahçe Divan Kurulu başkanları buluştu… ‘Galatasaray Kulübü’nün de burada olmasını isterdim’

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yemek organizasyonunda bir araya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin divan kurulu başkanları tarafından daha önce kararlaştırılan yemeğe, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, futbolda son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle katılmadı.

Yemekten önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, ilk toplantıya Vefa Küçük’ün ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bu ikinci toplantı. İnşallah huzur içinde güzel bir yemek yiyip, spor alemini konuşacağız. Bugün Galatasaray Kulübünün de burada olmasını isterdim. Kendilerince haklı olan sebeplerle ‘bir dahaki sefere’ dediler. Bizim inancımız bu işler kavgayla olmaz, konuşmakla ve el sıkışmakla olur. Kulüplerimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkmasının yolu marka değeri ve gelirlerini attırmaktır. Biz Fenerbahçe Kulübü ile bunu yapmak gayreti içindeyiz. Bu söylediğim bütün kulüpler için geçerlidir” diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de daveti dolayısıyla Tevfik Yamantürk’e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin divan başkanlarıyla biz belli aralıklarla bir araya geliyorduk. Son olarak Sayın Yamantürk ve Sayın Hamamcıoğlu davetimize icabet etmişlerdi. Bu bizi son derece mutlu etmişti. Bugünkü yemeği o zaman kararlaştırmıştık. Ben de Sayın Hamamcıoğlu’nun katılamayacağını sabah öğrendim. Üç büyük kulübün durumu ve şartları ne olursa olsun, ligdeki durumumuz, yönetim kurulu ve başkanlar arasındaki medeni ilişkiler ne olursa olsun biz divan başkanlarının verilen davete ve uzatılan ele cevap vermesi lazım. Biz Fenerbahçe olarak uzatılan eli her zaman sıkar, her davete de icabet ederiz. Bu sohbetin Türk sporuna katkı yapmasını diliyorum. Bugün hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde maçları var. İki takıma da başarılar diliyorum.”

HAMAMCIOĞLU KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun (MHK), Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya’ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına tepki göstermiş, 17 kulübün görüş birliğiyle Göçek ve Özkahya’yla ilgili MHK kararının geri alınmasını beklediğini açıklamıştı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Futbol dünyamızda yaşanan son gelişmeler ve özellikle Kulüpler Birliği bünyesindeki 17 kulübün Galatasaray’a karşı aldıkları haksız tavır karşısında tüm ilgililer yeniden sorumlulukları çerçevesinde sağduyulu düşünmeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar Sayın Yamantürk’ün bu nazik davetine Galatasaray Kulübü Divan Kurulu olarak katılmamamızın daha uygun olacağını değerlendirdik” ifadelerini kullanmıştı.