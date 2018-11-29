Beşiktaş Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, derbi müsabakası için belirlenen bilet fiyatlarının 165 ile bin 100 lira aralığında olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. İlgili Haberi Oku

Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 495 lira

Kategori 2: 440 lira

Kategori 3: 385 lira

Kategori 4: 360 lira

Kategori 5: 330 lira

Kategori 6: 305 lira

Kategori 7: 175 lira

Kategori 8: 165 lira

VIP: 900 lira

1903 A-E Blok: 900 lira

1903 B-D Blok: Bin lira

1903 C Blok: Bin 100 lira