SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Poroşenko'dan NATO'ya çağrı: Karadeniz'e gönderin
Altınordu’dan hüzünlü veda
Alt Ligler

Altınordu’dan hüzünlü veda

Türkiye'yi 2 sezon aradan sonra  UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Altınordu'nun U19 takımı, Fransa temsilcisi Montpellier'e deplasmanda 1-0 yenilerek turnuvaya 2'nci turda veda etti. 

29 Kasım 2018 12:52

UEFA Gençlik Ligi 2. tur maçında Altınordu, Montpellier’e elendi. İzmir’de 4-2 kaybettiği Montpellier karşında Berkay Görmez’le penaltı atışından yararlanamayan Altınordu’da kaleci Talha da bir penaltı kurtardı. Berkahan’ın kendi ağlarını sarsmasıyla Fransa’dan mağlup dönen Altınordulu gençler 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.

28 Kasım 2018 İzmir'de bin 739 gün sonra bir ilk Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak olan Altay ile Altınordu, bin 739 gün sonra birbirlerine rakip olmanın heyecanını yaşıyor. İlgili Haberi Oku

Teknik direktör Ekrem Kahya, Helsinki ve Montpellier karşılaşmalarının kendileri için çok iyi bir deneyim olduğunu dile getirdi. Küçük detayların sonucu belirlediğini anlatan Kahya, “Elbette üzgünüz. Geçen sezon ligini şampiyon tamamlayan rakibimiz bazı şeyleri bizden daha iyi yaptı. Biz asla pes etmeyeceğiz. Daha çok işimiz var. Gelecek senelerde bu turnuvalarda başarı çıtamızı yukarılara çekeceğimize inanıyorum” yorumunu yaptı.

Son güncelleme 12:52 | 29 Kasım 2018
altınordu montpellier UEFA Gençlik Ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors