Altınordu’dan hüzünlü veda

UEFA Gençlik Ligi 2. tur maçında Altınordu, Montpellier’e elendi. İzmir’de 4-2 kaybettiği Montpellier karşında Berkay Görmez’le penaltı atışından yararlanamayan Altınordu’da kaleci Talha da bir penaltı kurtardı. Berkahan’ın kendi ağlarını sarsmasıyla Fransa’dan mağlup dönen Altınordulu gençler 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.

İzmir'de bin 739 gün sonra bir ilk Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak olan Altay ile Altınordu, bin 739 gün sonra birbirlerine rakip olmanın heyecanını yaşıyor. İlgili Haberi Oku

Teknik direktör Ekrem Kahya, Helsinki ve Montpellier karşılaşmalarının kendileri için çok iyi bir deneyim olduğunu dile getirdi. Küçük detayların sonucu belirlediğini anlatan Kahya, “Elbette üzgünüz. Geçen sezon ligini şampiyon tamamlayan rakibimiz bazı şeyleri bizden daha iyi yaptı. Biz asla pes etmeyeceğiz. Daha çok işimiz var. Gelecek senelerde bu turnuvalarda başarı çıtamızı yukarılara çekeceğimize inanıyorum” yorumunu yaptı.