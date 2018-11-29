12 Dev Adam’dan muhteşem zafer! Türkiye İspanya: 71-67

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, İspanya mücadelesini 71-67’lik skorla kazandı. Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, İspanya mücadelesini 71-67’lik skorla kazandı. Millilerimiz, I Grubu'ndaki 10. maçında 2 Aralık Pazar günü TSİ 21:00'de deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Yaklaşık 9.500 basketbolseverin takip ettiği mücadeleye millilerimiz, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Berkan Durmaz ve Semih Erden beşiyle başladı. Yüksek tempoda geçilen ilk hücumlarda Semih ile boyalı alanda etkili olan millilerimiz, 4.dakikada skoru 5-3'e getirdi. Şut yüzdelerinin düştüğü bölümde Vasquez ve Fernandez ikilisiyle sayılar kaydeden İspanya, 10-10 ile skorda dengeyi yakaladı. 15-15 eşitlikle tamamlanan ilk çeyreğin ardından mücadelenin ikinci periyotunda Sinan Güler ve Semih Erden ile skor kaydeden Ay-yıldızlılarımız, durumu da 19-15 yaptı. Bu bölümde hücumda Darip Brizuela'nın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle skor üreten İspanya, 15.dakikada 21-19 öne geçti. Ancak Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle rakibinin serisine son veren millilerimiz, Metecan'ın da turnikesiyle 6 sayılık farkı yakaladı (29-23). Mücadelenin ilk yarısını A Milli Erkek Takımımız 36-34 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk hücumunda Buğrahan Tuncer'in asistinde Doğuş Balbay ile turnike basket bulan millilerimiz, savunmada Fran Vasquez'in sayılarına engel olamadı. Temponun düştüğü dakikalarda Metecan Birsen'in turnikesi ile hücumda skor üreten Ay-yıldızlılarımız, üstünlüğünü de korudu. Son bölümde hücumlarda topu iyi paylaşan millilerimiz, son 10 dakikalık bölüme de 56-48 önde girdi. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde savunmadaki direncini koruyan Ay-yıldızlılarımız, 35.dakikada Doğuş Balbay'ın üç sayılık basketiyle skoru 60-56'ya getirdi. Son bölümde serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor üreten İspanya, bitime 45 saniye kala dengeyi yakaladı (67-67). Ancak millilerimiz, Semih Erden'in pota altı basketi ve sonrasında da savunmadaki etkili oyunuyla maçtan 71-67 galibiyetle ayrıldı.