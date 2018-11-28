Tugay Kerimoğlu: ‘Birilerinin Galatasaray’ı anlatması lazım’

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu 5. maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova’ya 2-0 mağlup olurken maç sonrasında yayıncı kuruluşta karşılaşmayı yorumlayan Galatasaray efsanelerinden Tugay Kerimoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Kerimoğlu, “Ben şunu kabullenemiyorum. Kazanırsın, kaybedersin. Ama mücadele ruhundan uzaksanız, böyle üst seviyelerde oynuyorsanız bu sıkıntıları yaşarsınız. Galatasaray’da forma giyen oyuncu grubuna birilerinin Galatasaray’ı anlatması lazım. 13-14 sene yer aldığım kulübün buralarda nasıl mücadelelerde olduğunu biliyorum ama bu kadar da olmaz ya” derken sözlerine şöyle devam etti:

‘Sinirliyim…’

“Bugün Galatasaray’a sahip çıkayım diyorum ama her şeyden uzak, mağlup duruma düştüğünde çok tehlikeli olan kırılgan bir yapı var. Hangi maçta olursa olsun bir kırılganlık başladı. Sinirliyim. Şu anlamda sinirliyim. Kaybetme içgüdüsü bazılarının içinde yer etmiş. Ben böyle biri değilim. Kazanmayı isteyen biriyim.”

“Bakıyorsun, saha kenarında çıldıran bir ekip, saha içinde bambaşka bir görüntü. Gençlerbirliği’ne Ankara’da mağlup olmuştuk. Fatih Hoca, basın toplantısında ayrıldığını açıklamıştı. Biz otobüsü bildiğin sallamaya başladık. ‘Hoca bırakırsa biz de bırakıyoruz’ diye. Bizim UEFA’yı aldığımız 1996-2000 süreci orada takım olarak başladı.” Mehmet Demirkol`dan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı değerlendirmesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildiği maçın ardından yorumcu Mehmet Demirkol beIN Sports ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Demirkol'un açıklamalarından satır başları... İlgili Haberi Oku