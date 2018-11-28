Trabzonspor’un yıldızı Pereira’ya restoran sahibinden jest

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor’da Joao Pereira, sergilediği performansla galibiyete katkı sağlayan isimlerden biri oldu. Novak’ın attığı golün asistini yapan Pereira, sağ kanatta oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Trabzon’da bir restoran sahibi de, Pereira’nın Fenerbahçe maçındaki performansına, yaptığı jestle karşılık verdi.

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Trabzon’da bir restoranda yemek yiyen Pereira, daha sonra hesabı istedi. Masaya gelen hesapta adisyon bulmayı bekleyen Pereira, restoran sahibinin jestiyle karşılaştı. Yediği yemeğin ücreti yetine İngilizce yazılmış bir not bulan Pereira, bu olayı Instagram hesabından paylaştı. Pereira’ya gelen notta “Hesabınız Fenerbahçe maçıyla ödenmiştir. Yemeğinizi tadını çıkarın” yazılıydı.