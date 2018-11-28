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Spor Toto 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 0-1 Ümraniyespor
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 0-1 Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig'de saha olayları yüzünden tatil edilen Balıkesirspor Ümraniyespor maçı 46. dakikadan itibaren kaldığı yerden oynandı. Konuk ekip Ümraniyespor 90'da üç puana uzandı.

28 Kasım 2018 22:58

Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta müsabakasının ilk yarı bitimde sahaya giren ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ı saha içinde darp eden şahıs yüzünden tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakası, kaldığı 46. dakikasından itibaren yeniden başladı. Yarıda kalan müsabakayı Ümraniyespor, Madindan’ın 90. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Ayla

Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cehavir, Cumali Bişi, Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan, Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Giray Bulak

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasilogiannis, Leandro Martires (Atabey Çiçek dk. 87), Dos Martires, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Levy Clement Madinda (Muhammed Gönülaçar dk. 90+1)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Madinda (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Tomislav Gulumac, Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Tarık Tekdal, Appindangoye (Ümraniyespor)

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Son güncelleme 22:58 | 28 Kasım 2018
Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor
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