SON DAKİKA Ve resmen açıklandı… Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3 yıl boyunca…

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden takımların maçlarını yayınlayacak kanalın belli olmaması, sezon başında birçok kez sıkıntıya neden olmuştu. Digitürk, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkını 3 yıl süreyle aldığını açıkladı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Digitürk bünyesindeki beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

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beIN Sports’un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Avrupa futbolunun en prestijli iki turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında sadece Digiturk'te yayınlanacak. Böylece futbolseverler Avrupa ve dünya futbolunun en saygın ve ses getiren futbol organizasyonlarını, sadece Digiturk'te izleyebilecekler” ifadelerine yer verildi.

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Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa ve dünya futbolunun en seçkin liglerini futbolseverlere ulaştıran platformumuz, İtalya Serie A ve İspanya La Liga anlaşmalarından sonra yılın transferine imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye'de tek yayıncısı olma hakkını ilk kez elde etti. Digiturk'ün portföyüne böyle önemli iki markayı eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Digitürk, SPOR TOTO Süper Lig, SPOR TOTO 1. Lig, İngiltere Premier Ligi*, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Brezilya Série A ve Euroleague maçlarının da yayın hakkını elinde bulunduruyor.