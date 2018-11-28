Son dakika! Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan jet yalanlama!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun; Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek’e ikinci bir değerlendirmeye kadar maç vermemeye karar vermesinin ardından Kulüpler Birliği, Galatasaray haricindeki 17 kulübün talebiyle alınan bu kararın geri çekilmesini talep etti.

Bu karar üzerine Galatasaray’ın artık Kulüpler Birliği toplantıları katılmayacağı yönünde söylentiler çıktı. Konuyla ilgili TRT Spor’da yer alan son dakika haberine göre Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmama gibi bir durum söz konusu değil, böyle bir karar almadık” dedi.

Haberin ardından kısa bir süre sonra Yusuf Günay, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haberi yalanladı. Günay, “Sevgili Galatasaraylılar bu şekilde bir açıklamam kesinlikle yoktur” ifadelerini kullandı

SON DAKİKA Kulüpler Birliği`nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkayha talebi... Galatasaray dışındaki 17 takım... Kulüpler Birliği, MHK'nin Hüseyin Göçek ve Halis Özkayha hakkında verdiği kararı görüştü. 17 kulüp, kararın geri çekilmesini talep etti. İlgili Haberi Oku