Son dakika… Galatasaray’dan Kulüpler Birliği’nin açıklamasına isyan: ‘Sinsice’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği’nin yaptığı açıklamayla ilgili Lokomotiv Moskova maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman’ı aradığını ancak bildiriden haberi olmadığını belirten Cengiz, “İki vekili aradım, kendilerinin haberi olmadığını ve Anadolu takımlarının böyle bir fikri olduğunu söyledi. Biz niye aranmadık dedim, başkanım sizi arayacaklardı dedi” ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova maçı öncesi böyle bir konunun gündeme getirilmesine tepki gösteren Cengiz, “Bir gün kala maçın Kayseri’ye alınmasına isyan etmeden Kulüpler Birliği, nedense bazı hakemlerin dinlendirilmesine karşı çıkıyor. En çok üzüldüğüm nokta ise, bazı hakemlerimiz 2015 yılından 2016 yılından beri belli takımların maçlarına verilmiyor. Bunların içinde Anadolu takımları yok, büyük takımlar var. “ dedi.

Öte yandan TFF Başkan Vekili Ali Dürüst’ün önce istifa etmesi ve ardından kararından dönmesiyle ilgili konuşan Cengiz, “Ali Dürüst’ün açıklamalarına tepki gösteriyorlar, çok doğru, ben de gösteriyorum. Ali Dürüst, Galatasaray’ın haklarını nasıl savunacakmış? Bugüne kadar Galatasaray’ın haklarını hep biz savunduk. Öyle sinsice ifadeler kullanılıyor ki sanki komplo teorisi gibi” şeklinde konuştu.

İşte Cengiz’in açıklamaları;

“İNTERNETTEN ÖĞRENDİK, DEDİKODUDUR DEDİK”

“Kulüpler Birliği kararını internetten öğrendik, dedikodudur dedik, öyle bir şeye ihtimal vermedik. Bazılarına göre etmiyoruz ama kesinlikle Galatasaray diğer bütün takımlara Avrupa takımlarına başarılar diliyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı. Aslında son aylarda şaşırmıyoruz sözcüğünü kullanıyorduk ama bu kez şaşırdık. Bildiri tümüyle TFF’ye yönelik bildiri. Bu bildirinin özüyle itibariyle bizim de şikayetçi olduğumuz konular. Biz 18 takımın haklarını savunduğumuza inanıyoruz, yanlışların yapılmamasını söylüyoruz. Biz VAR uygulamasında hakemlerin protokole uygun olarak gitmesini istedik. Bu diğer takımların da lehine. Tartışmalı durumlarda, hakem ile VAR odası görüşmelerin açıklanmasını istedik.”

“KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANINI ARADIM, HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ”

“Yazıyı okuyunca şaşırdım. Neden 18. kulüp Galatasaray yok. Kulüpler Birliği başkanını aradım ve kendisinin haberi olmadığını söyledi. İki vekili aradım, kendilerinin haberi olmadığını ve Anadolu takımlarının böyle bir fikri olduğunu söyledi. Biz niye aranmadık dedim, başkanım sizi arayacaklardı dedi. Hayır öyle bir arama olmadı dedim. Galatasaray’a karşı bir deklarasyon değilse neden bizi aramadınız. Nitekim bildiri içindeki birçok unsura katılıyoruz. İstifasını geri alan Ali Dürüst’ün kararlarıyla bir ilgimiz olmadığı gibi, onaylamıyoruz da. Öyle sinsice ifadeler kullanılıyor ki sanki komplo teorisi gibi. Bizim hakemlere düşmanlığımız yok.”

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“KULÜPLER BİRLİĞİ’NİN KENDİLERİNE BASKI YAPILDIĞINI SÖYLEDİ”

“Bir gün kala maçın Kayseri’ye alınmasına isyan etmeden Kulüpler Birliği, nedense bazı hakemlerin dinlendirilmesine karşı çıkıyor. En çok üzüldüğüm nokta ise, bazı hakemlerimiz 2015 yılından 2016 yılından beri belli takımların maçlarına verilmiyor. Bunların içinde Anadolu takımları yok, büyük takımlar var. İlk defa Galatasaray bir takım hakemlerin verilmemesini talep ettiğinde bir takım güçler harekete geçti. En az 5-6 Anadolu kulüp başkanıyla görüştüm. Kendilerine Kulüpler Birliği’nden resmi sitelerden yayınlanması için baskı yapıldığını söylediler.”

“BİR TAKIM OYUNLARA GELMEYİN”

“TFF herkesin federasyonudur. Biz kendilerine teşekkür ettik. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Hepsi net açık. Daha birçok konuşmayı kimseyi üzmemek adına söylemiyorum. Ben Fair-Play’den yanayım. Galatasaray bunun için var. Bu çok talihsiz bir bildiri. Federasyonda Galatasaray’a zamanında hizmet etmiş bir arkadaşımızın anlamadığımız nedenlerden dolayı istifasını sinsice buna yoruyorlar. Bir takım oyunlara gelmeyin. Toplumsal gerginlik kimlerin işine yarar söylemiyorum bunu düşünün. Aklı başında bütün spor kulüplerimize söylüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Schalke maçında aynı duruma düştük. Konsantrasyonumuz buna yöneldi. Bizim maçlarımız var, Avrupa kuplarında mücadele ediyoruz. Genç bir cumhuriyetimiz var, kader gibi bulunduğumuz coğrafyada mücadele ediyoruz, bu mücadele içerisinde spor bir araç. Birbirimizin eteğini çekmeyelim. Dost olalım, açık olalım, mert olalım.”

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