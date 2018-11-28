SON DAKİKA Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat davasında flaş gelişme

İstanbul 17. İş Mahkemesi’nin davalı Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) davacı Fatih Terim’e 12 milyon 950 bin liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından TFF, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti. İş Mahkemesi’nin ilk kararına göre Fatih Terim’e ödenmesi gereken 7.7 milyon TL iptal edildi.

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Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF’nin itirazı ve İş Mahkemesi’nin verdiği karar incelendi ve “HAKKANİYET” indirimi yapılarak; Fatih Terim’in TFF’den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi. Her iki taraf da verilen karara iki hafta içerisinde Yargıtay’a taşıma hakkına sahip.

Görülen davada döviz kurlarındaki yükselme sebebiyle yıllık maaşının primler harici 1 Euro’nun 3.70 TL’ye sabitlendi.