SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Viyadük çöktü! 5 işçi enkaz altında
SON DAKİKA Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat davasında flaş gelişme
Milli Takımlar

SON DAKİKA Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat davasında flaş gelişme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. İş Mahkemesi, Fatih Terim'e ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti.

28 Kasım 2018 15:29

İstanbul 17. İş Mahkemesi’nin davalı Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) davacı Fatih Terim’e 12 milyon 950 bin liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından TFF, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti. İş Mahkemesi’nin ilk kararına göre Fatih Terim’e ödenmesi gereken 7.7 milyon TL iptal edildi.

27 Kasım 2018 Son dakika... Fatih Terim`den flaş açıklama: `Herkes bedel ödüyor, peki yöneticiler?` İlgili Haberi Oku

Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF’nin itirazı ve İş Mahkemesi’nin verdiği karar incelendi ve “HAKKANİYET” indirimi yapılarak; Fatih Terim’in TFF’den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi. Her iki taraf da verilen karara iki hafta içerisinde Yargıtay’a taşıma hakkına sahip.

Görülen davada döviz kurlarındaki yükselme sebebiyle yıllık maaşının primler harici 1 Euro’nun 3.70 TL’ye sabitlendi.

Son güncelleme 16:26 | 28 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Çaykur Rizespor
30/11/2018 - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
30/11/2018 - 20:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors