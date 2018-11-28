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Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray kaç puan?
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray kaç puan?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi D grubu beşinci maçında sahadan puansız ayrıldı. Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etme şansı bulunuyor. Peki, Galatasaray grupta puanı kaç? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu...

28 Kasım 2018 22:56

Şampiyonlar Ligi oynanan 5. grup maçları ile devam ederken Galatasaray konuk olduğu Lokomotiv Moskova karşısında sahadan 2-0 yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik konuma sahip bir diğer maç olan 23:00′ da başlayan Porto Schalke 04 maçı ise henüz sona ermedi. Fakat Galatasaray’ın yenilmesinin ardından Porto ve Schalke adını üst tura yazdırmayı başardı. Maç sonrası taraftarlar, Galatasaray’ın grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi D grubu puan tablosu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

GALATASARAY AVRUPA ŞANSI DEVAM EDİYOR

Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrasında 4 puanda kalan Galatasaray’ın oynanacak son maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi üst turuna yükselme şansı kalmadı. Porto ve Schalke 04’ün ilk sırada yer almasını garantilemesinin ardından Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi D grubunda 4 puanla 3. sırada yer alana Galatasaray, 3 puanlı Lokomotiv Moskova’nın üstünde yer alıyor. Galatasaray, son maçta karşılaşacağı Porto’yu yenmesi halinde Schalke 04 – Lokomotiv Moskova maçı sonucuna bakmaksızın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Beraberlik ya da yenilgi alması halinde ise Schalke 04’ün Lokomotiv Moskova’yı yenmesini bekleyecek.

 

Son güncelleme 22:58 | 28 Kasım 2018
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