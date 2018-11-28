Samandıra’da Ersun Yanal sesleri!

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin önünde toplandı.

Fenerbahçe taraftarları teknik direktör Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.

Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı. Erwin Koeman: `Gördüğüm bazı şeyleri basına açıklamak istemiyorum` İlgili Haberi Oku