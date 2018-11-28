Galatasaray muhtemel ilk 11! Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında son iki maça girilikren grubundan 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, henüz puanla tanışamayan Lokomotiv Moskova’ya konuk oluyor. Galatasaray’ın gruptaki konumunu yakından etkileyecek karşılaşmada rakibini yenmesi halinde grup en kötü ihtimalde 3. sırada tamamlamayı garantileyecek. Cimbom’u ise rakipten karşılaşacağı soğuk hava düşündürüyor. Maç sırasında Rusya’da havanın -8 derece civarında olması bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Galatasaray muhtemel ilk 11’i ve karşılaşmanın detayları…

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova’ya konuk olacak. 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55’te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak yayınlanacak, sadece Bein Sports üyeleri tarafından izlenebilecek.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

L.Moskova: Guilherme, Ignatjev, Kvirkvelia, Höwedes, Idowu, Denisov, Krychowiak, An. Miranchuk, Al. Miranchuk, Fernandes, Eder

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Ndiaye, Rodrigues, Eren

“OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINI ELEŞTİRME LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ”

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda yarın Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımdaki sakat oyuncuların fazlalığına dikkati çekerek, her oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Terim, maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Moskova’daki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya işaret eden Terim, “Böyle bir havayı bekliyorduk. Futbolun içerisindeki insanlar olarak olumsuz hava şartlarını eleştirme lüksüne sahip değiliz. Bu duruma adapte olmaya çalışacağız.” diye konuştu.

Son dakika! Kulüpler Birliği`nin kararının ardından Galatasaray`dan açıklama İlgili Haberi Oku

GALATASARAY’DA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda 28 Kasım Çarşamba günü Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımı ile deplasmanda yapacağı 5. hafta maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Süper Lig’de cezası bulunan Donk, Ndiaye ve Rodrigues Lokomotiv maçında forma giyebilecek.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fernandes’li Lokomotiv Moskova’nın D Grubu’nda henüz puanı bulunmuyor.

GALATASARAY’IN GENÇLERİ KAZANDI

Galatasaray U19 takımı UEFA Gençlik Ligi’nde fırtınalar estiriyor. Sarı-Kırmızılılar Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaştığı maçı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray’ın tek golü 90+2’de oyuna giren Halil İbrahim Kaya’dan geldi. Genç takım bu galibiyet ile maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Galatasaray son maçta İstanbul’da Porto ile karşılaşacak.