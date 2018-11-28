Rodallega genç hayranı ile buluşup forma hediye etti!

Anne ve babasıyla birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden Arda, Rodallega ile tanıştıktan ve forma değişimi yaptıktan sonra, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“11 yaşındayım. Çarşıbaşı Ortaokulu'nda beşinci sınıf öğrencisiyim. Ben de futbol oynuyorum. Trabzonspor'un maçları öncesi bazen heyecandan uyuyamıyorum. Babam Rodallega ile buluşacağımı söyledikten sonra dün gece de uyuyamadım. Ben sağ açık oynuyorum ama Rodallega'ya hayranım. Umarım ileride onun kadar iyi bir oyuncu olurum. Bugünü asla unutmayacağım.”

Rodallega ile buluştuğunda heyecanı gözlerinden okunan Arda, ayrıca teknik direktör Ünal Karaman ile bir araya geldi. Rodallega ise bu buluşmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu minik taraftarımızı ve onun kulübüne gösterdiği bağlılığı hayatım boyunca unutmayacağım. Kayseri maçında atacağım gol Arda için olacak. Bana hediye ettiği formasını da çerçeveletip saklayacağım.”

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