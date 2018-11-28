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Rodallega genç hayranı ile buluşup forma hediye etti!
Trabzonspor

Rodallega genç hayranı ile buluşup forma hediye etti!

Trabzonspor Fenerbahçe maçında tişörtünün arkasına keçeli kalemle Hugo Rodallega’nın ismini ve bir önceki sezon giydiği formanın numarasını yazan Trabzonspor taraftarı Arda Osma, hayranı olduğu Kolombiyalı golcüyle buluştu.

28 Kasım 2018 14:10

Anne ve babasıyla birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden Arda, Rodallega ile tanıştıktan ve forma değişimi yaptıktan sonra, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“11 yaşındayım. Çarşıbaşı Ortaokulu'nda beşinci sınıf öğrencisiyim. Ben de futbol oynuyorum. Trabzonspor'un maçları öncesi bazen heyecandan uyuyamıyorum. Babam Rodallega ile buluşacağımı söyledikten sonra dün gece de uyuyamadım. Ben sağ açık oynuyorum ama Rodallega'ya hayranım. Umarım ileride onun kadar iyi bir oyuncu olurum. Bugünü asla unutmayacağım.”

Rodallega ile buluştuğunda heyecanı gözlerinden okunan Arda, ayrıca teknik direktör Ünal Karaman ile bir araya geldi. Rodallega ise bu buluşmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu minik taraftarımızı ve onun kulübüne gösterdiği bağlılığı hayatım boyunca unutmayacağım. Kayseri maçında atacağım gol Arda için olacak. Bana hediye ettiği formasını da çerçeveletip saklayacağım.”

26 Kasım 2018 Tişörtüne Rodallega yazdıran minik taraftar için harekete geçildi! Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçta tribünde giydiği tişörtün arkasına ismini yazdıran genç taraftar için harekete geçti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:44 | 28 Kasım 2018
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