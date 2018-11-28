Mehmet Demirkol: ‘MHK’nin kendini kurtarma çabası’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya’ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeyeceğini açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmeyle ilgili olarak spor yazarı Mehmet Demirkol’dan çarpıcı bir yorum geldi.

beinsports Haber’de açıklamalar yapan Mehmet Demirkol “Hüseyin Göçek’in süresiz dinlendirilmesi, kadro dışı kalması MHK’nin kendini kurtarma çabası” dedi.

Demirkol “3 dakika konuştunuz, maç 4-5 dakika uzadı. İkinci yarıda 1 dakika mı durdu maç? Hüseyin Göçek’in kadro dışı kalması MHK’nın kendisini kurtarma çabası. Benim derdim gidip bakmamasında. Halis Özkahya dese ki ‘Hoca bir bak’ o zaman bir şey demem. Hüseyin Göçek maçtan sonra pozisyonu izlemiş ve kararının doğru olduğunu söylemiş. Eeee neden maçta bakmıyorsun? Konuşmaları duymamız lazım. Yayınlayın o zaman” ifadelerini kullandı.