Mauro Icardi’den takım arkadaşlarına Rolex saat

SKOR DIŞ HABERLER İtalya Serie A’da geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans sergileyen Inter Milan’ın yıldızı Mauro Icardi, 29 golle ‘Gol Kralı’ ödülünü kazanmıştı. Kendisine ‘Gol Kralı’ olmasında destek olan takım arkadaşlarını unutmayan Mauro Icardi, oldukça bonkör bir davranışta bulundu. Mauro Icardi, takım arkadaşlarına Rolex saat dağıttı.

Daha önce sadece Ciro Immobile’nin yakaladığı rekor gol sayısına ulaşan Mauro Icardi, Inter Milan’ın 1958-1959 yılında 33 golle Antonio Angellio’dan sonra ‘Gol Kralı’ olan ikinci futbolcusu oldu. Sergilediği performans ile Arjantin Milli Takımı’na da seçilen Mauro Icardi, bu başarısında pay sahibi olduğunu düşündüğü takım arkadaşları için 23 Rolex saat satın aldı. Saatleri tüm takıma dağıtan Mauro Icardi, daha sonra bu anları Instagram hesabından paylaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham iel deplasmanda oynanacak maç öncesi Mauro Icardi’nin bu hareketi Inter Milan futbolcuları arasında beğeni ile karşılandı.