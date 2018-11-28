MAÇ SONUCU | Lyon 2-2 Manchester City | Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta karşılaşmasında Manchester City ile karşılaşan Fransız ekibi Lyon, güçlü rakibi karşısında iki kez öne geçtiği maçı 2-2’lik beraberlikle tamamladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 55. dakikasında Memphis Depay’ın asistinde Maxwell Cornet’in golü Lyon’u 1-0 öne geçirirken savunma oyuncusu Aymeric Laporte 62’de Manchester City adına skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın 81. dakikasında yine Depay-Cornet işbirliği devreye girdi ve Lyon yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağladı. Ancak Fransız ekibinin bu sevinci sadece iki dakika sürdü.

İngiliz devinin golcüsü Sergio Aguero, 83. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Manchester City 10 puana ulaşıp grubu lider tamamlamayı garantilerken Lyon ise 7 puanla ikinci sırada yer aldı. City gruptaki son maçında sahasında Hoffenheim’ı ağırlarken Lyon deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer maçta Hoffenheim evinde ağırladığı Shakhtar Donetsk’e 3-2 yenildi.