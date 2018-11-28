MAÇ SONUCU | Juventus 1-0 Valencia | Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçı

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Valencia’yı ağırlayan Juventus, ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 1-0 galip tamamlayı ve bir üst tura lider olarak çıkmayı garantiledi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 59. dakikasında sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic’e yaptığı asistle kilidi açarken Hırvat golcü Juventus’u 1-0’lık üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Beraberlik için bastıran Valencia’nın Dani Parejo ile bulduğu gol topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle geçersiz sayılırken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 12 yaparken Valencia 5 puanda kaldı. Valencia gruptaki son maçında sahasında Manchester United’ı ağırlarken Juventus deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak.