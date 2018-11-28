MAÇ ÖZETİ: Lokomotiv Moskova Galatasaray özet izle! Cimbom Rusya’dan eli boş döndü

Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda oynanan beşinci maçta Lokomotiv Moskova Galatasaray karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eksikle isimlerden mahrum gittiği Rusya temsilcisi Lokomotiv karşısında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya istekli başlayan fakat soğuk havanın da etkisiyle oyun düzeni bozulan Galatasaray Lokomotiv Moskova yenilerek yer aldığı D grubunda üç sıradaki yerini devam ettirdi. Karşılaşmayı izleyemeyen ise karşılamanın ardından Galatasaray Moskova özeti aramaya başladı. İşte, Lokomotiv Moskova Galatasaray özeti… L.Moskova Galatasaray maçı özeti yüklendiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY ÖZET İZLE

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 3: DİREKTEN DÖNDÜ! Derin bir topla savunmanın arkasında sarkan Smalov, sıfıra inip Ozan’dan sıyrıldı. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Top direkten döndü.

Dakika 23: AZ FARKLA! Sağ kanattan Rodrigues’in sıfıra inerek içeriye çıkarttığı topa Eren gelişine vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 43: Sol kanattan Farfan’ın içeriye çevirdiği topa Krychowiak gelişine vurdu. Donk’tan da seken top ağlara gitti.

Dakika 50: Sol kanattan yapılan ortada seken topla sağ çaprazda buluşan Farfan’ın şutunda savunmadan seken top kornere gitti.

Dakika 54: Smalov’un pasıyla altıpasta topla buluşan Ingatyev, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 63: FIRSAT KAÇTI! Sağ kanattan yapılan ortada Een’in indirdiği topa Rodrigues hareketlendi. Topu içeriye çevirmek istedi. Ama top kornere çıktı.

Dakika 74: GOL İPTAL! Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda czea sahasına doldurulan topla buluşan Smalov topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

Dakika 84: Hızlı gelişen Lokomotiv atağında savunma arkasın sarkan Krychowiak’ın ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera’da kaldı.

Dakika 87: Hızlı gelişen Lokomotiv atağında savunma arkasına atılan topu kalesini zamanında terkeden Muslera uzaklaştırdı.

GALATASARAY'IN GENÇLERİ KAZANDI

Galatasaray U19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde fırtınalar estiriyor. Sarı-Kırmızılılar Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaştığı maçı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray'ın tek golü 90+2'de oyuna giren Halil İbrahim Kaya'dan geldi. Genç takım bu galibiyet ile maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Galatasaray son maçta İstanbul'da Porto ile karşılaşacak.