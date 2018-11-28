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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Moskova’da bomba alarmı!
Şampiyonlar Ligi

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Moskova’da bomba alarmı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesi Moskova'da bomba alarmı yapıldı.

28 Kasım 2018 14:32

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı, yaklaşık dört bin vatandaş tahliye edildi.

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Rusya’da zaman zaman bu tür ihbarların yapıldığı ve Rus polisinin sıklıkla bu tür tahliyeler yapıp tedbiri elden bırakmadığı belirtiliyor.

Öte yandan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 20.55’de başlayacak ve maç saatinde ısının -8 derece olacağı ve hafif kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Son güncelleme 14:34 | 28 Kasım 2018
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