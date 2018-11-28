Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Moskova’da bomba alarmı!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı, yaklaşık dört bin vatandaş tahliye edildi.

Galatasaray, Moskova`da buz tuttu! 16 dereceden eksi 8`e... Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray, soğuk hava ile de mücadele ediyor. İlgili Haberi Oku

Rusya’da zaman zaman bu tür ihbarların yapıldığı ve Rus polisinin sıklıkla bu tür tahliyeler yapıp tedbiri elden bırakmadığı belirtiliyor.

Öte yandan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 20.55’de başlayacak ve maç saatinde ısının -8 derece olacağı ve hafif kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.