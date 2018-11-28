SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Meteoroloji açıkladı kar geliyor!
Kadınlar CEV Challenge Cup | Beşiktaş 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor
Diğer Sporlar

Kadınlar CEV Challenge Cup | Beşiktaş 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor

Kadınlar CEV Challenge Cup'ta Türk derbisine sahne olan 16'lı final turu ilk maçında Beşiktaş, konuğu Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi ve 5 Aralık'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.

28 Kasım 2018 18:32

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası’nda Türk takımları arasında oynanan 16’lı final turu ilk maçında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi. Karşılaşmanın rövanşı, 5 Aralık Çarşamba günü Aydın’da oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Thien Khuc (Romanya), Peter Hoger (Slovakya)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez (Erce Su Kasapoğlu, Ecem Alıcı, Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Seda Türkkan)

Setler: 25-22, 25-19, 19-25, 25-13

Süre: 98 dakika (28, 24, 26, 20) 22 Kasım 2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Vakıfbank 3-1 Stuttgart Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında konuğu Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:32 | 28 Kasım 2018
Kadınlar CEV Challenge Cup
GÜNÜN MAÇLARI
Çaykur Rizespor
30/11/2018 - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
30/11/2018 - 20:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors