İzmir’de bin 739 gün sonra bir ilk

Spor Toto 1. Lig'in iki İzmirlisi Altay ve Altınordu, 14. haftada birbirlerine rakip olacak. Emektar Atatürk Stadı'nda oynanacak olan derbi için iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, şehrin iki köklü ekibi bin 739 gün sonra yeniden birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2013/2014 sezonunda aynı ligde mücadele eden iki ekip, bir daha aynı ligde boy gösteremedi.

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İki futbolcu kadroda

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Altay 3. Lig'e kadar gerilerken, Altınordu ise 2013/2014 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. İki takımın son maçına Alsancak Stadı ev sahipliği yaparken, Altınordu karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. O maçta forma giyen yalnızca iki oyuncu bugün de takımlarının formalarını terletiyor. Altay'da Hüsamettin Yener ve Altınordu'da Sinan Osmanoğlu son derbide 90 dakika sahada kalırken, iki oyuncu teknik adamların şans vermesi halinde cumartesi günü de derbide sahada olabilecek.

3 spor adamı hakkında FETÖ`den takipsizlik Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbol yorumcusu eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal hakkında FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik, 'örgüt üyeliği' suçundan başlatılan soruşturmada 'delil yetersizliği' gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Savcılık, gizli tanık ifadesi üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili kararın, ifadeleri alınmayan 3 isme tebliğ edilmesine gerek olmadığını bildirdi. İlgili Haberi Oku

40. kez rakipler

Uzun bir süredir birbirlerine rakip olmayan iki takım, bu hafta sonu 40. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce iki takımın oynadığı 39 maçta Altay 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Altınordu 13 kez üç puana ulaşan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 10 karşılaşmada ise taraflar bir puana razı oldu.

En farklı skorlar

İki takımın birbirleriyle oynadığı maçlarda farklı skorlar da alındı. Altay rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1955/1956 sezonunda 6-0'lık skorla alırken, Altınordu ise 1939/1940 sezonunda siyah-beyazlı rakibini 6-1 mağlup etmeyi başarmıştı.