GS hedefi 3 puan! Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı izle! Bein Sports canlı yayın…

Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçına çıkan Galatasaray, ilk maçta 3-0 yenmeyi başardığı Lokomotiv Moskova takımına konuk oluyor. Rusya’da oynanacak karşılaşma sırasında hava durumunun -8 civarında olması futbolcular için endişe verirken, Galatasaray kazanırsa gruptan en kötü ihtimalle 3. çıkmayı garantileyecek. Galatasaray, Lokomotiv Moskova’nın yanı sıra Portekiz’den Porto ve Almanya’dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor. Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY CANLI İZLE

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY CANLI ANLATIM

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY İLK 11

L.Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, Anton Miranchuk, Farfan, Aleksei Miranchuk, Smolov

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok

Galatasaray UEFA Gençlik Ligi`nde Lokomotiv Moskova`yı son dakika golüyle devirdi! Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 90+2'de oyuna dahil oyuna olan Halil İbrahim Kaya'nın 90+4'te attığı golle 1-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak yayınlanacak, sadece Bein Sports üyeleri tarafından izlenebilecek.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ CANLI YAYIN

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray’da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile deplasmanda yapacağı 5. hafta maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Süper Lig'de cezası bulunan Donk, Ndiaye ve Rodrigues Lokomotiv maçında forma giyebilecek.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fernandes'li Lokomotiv Moskova'nın D Grubu'nda henüz puanı bulunmuyor.