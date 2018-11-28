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Galatasaray’ın eski oyuncusu Izet Hajrovic: ‘Galatasaray’da mutluydum ama…’
Uefa Avrupa Ligi

Galatasaray’ın eski oyuncusu Izet Hajrovic: ‘Galatasaray’da mutluydum ama…’

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Dinamo Zagreb'de forma giyen Izet Hajrovic, eski takımı Galatasaray hakkında sorulan soruya "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum" şeklinde cevap verdi.

28 Kasım 2018 21:35

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Dinamo Zagreb’in Bosna Hersekli futbolcusu Izet Hajrovic, 2013-2014 sezonunda forma giydiği Galatasaray’dan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla ilgili gelen soru üzerine, “Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray’da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe’yle yarın oynayacakları maçı değerlendiren Hajrovic, “Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe’nin Türkiye’de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıyı gösterdik ve buna devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Öte yandan Dinamo Zagreb, maçın hazırlıklarını Ülker Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bjelica: ‘Galibiyet için buraya geldik’

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise “Fenerbahçe’nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik.” dedi. Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Izet Hajrovic’le katılan Bjelica, üst turu garantileyerek İstanbul’a geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını anlatan Bjelica, “Fenerbahçe’nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Tek bir amacımız var o da galibiyet.” ifadelerini kullandı. 28 Kasım 2018 Erwin Koeman: `Gördüğüm bazı şeyleri basına açıklamak istemiyorum` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:35 | 28 Kasım 2018
Dinamo Zagreb Fenerbahçe galatasaray Izet Hajrovic uefa avrupa ligi
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