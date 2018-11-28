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Son Dakika: Moskova'da ilk 11'ler belli oldu!
Galatasaray UEFA Gençlik Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı son dakika golüyle devirdi!
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray UEFA Gençlik Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı son dakika golüyle devirdi!

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 90+2'de oyuna dahil oyuna olan Halil İbrahim Kaya'nın 90+4'te attığı golle 1-0 mağlup etti.

28 Kasım 2018 19:22

UEFA Gençlik Ligi’nde D Grubu’nda beşinci maçına çıkan Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Lokomotiv Moskova ile bir araya geldi. Nefes kesen maçta gülen taraf son dakika golüyle maçı 1-0 kazanan temsilcimiz Galatasaray oldu.

Nefes kesen maçta 90+2’de Recep Gül’ün yerine oyuna dahil olan Halil İbrahim Kaya’nın 90+4’te attığı golle galibiyete uzanan Galatasaray böylece puanını 10’a yükseltti. Grupta lider Porto’nun da 10 puanı bulunurken Lokomotiv Moskova’nın puanı 7… Schalke ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Gruptaki son maçlarda Porto ile Galatasaray, İstanbul’da bir araya gelecek. Schalke 04 ise Lokomotiv’i konuk edecek. Lokomotiv Moskova’nın hem Galatasaray’la hem de Porto’yla puanları eşit. İstanbul’daki maçta beraberlik çıkması halinde ilk maçta da Portekiz’de berabere kalan iki ekip el ele gruptan çıkacak. Lokomotiv ise rahat bir galibiyet elde edip iki takımdan birini genel averajda geride bırakmayı umacak.

28 Kasım 2018 Galatasaray muhtemel ilk 11! Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray henüz puan sahibi olmayan Lokomotiv Moskova karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Gruptaki 5. maçına çıkacak GS, ilk maçta Türk Telekom Stadı'nda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yenmeyi başarmıştı. Galatasaray kadrosu belli gibi... İşte, Lokomotiv Galatsaray muhtemel ilk 11'i! Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:22 | 28 Kasım 2018
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