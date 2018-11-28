Fernando Muslera: ‘Çok üzgünüm, moralim çok bozuk… Sinirliyim’

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda beşinci maçta Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova’ya 2-0 mağlup olurken müsabakadan sonra konuşan Fernando Muslera, çarpıcı ifadeler kullandı. “Defansif anlamda biraz daha agresif olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim çünkü bugün 3 puanla dönmeyi çok istiyordum” diyen Muslera şöyle konuştu:
“Çok önemli bir maça çıktık. Her şey elimizdeydi ama ne yazık ki istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Değerlendiremezseniz sıkıntı yaşıyorsunuz bugün olduğu gibi.”