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Fernando Muslera: ‘Çok üzgünüm, moralim çok bozuk… Sinirliyim’
Şampiyonlar Ligi

Fernando Muslera: ‘Çok üzgünüm, moralim çok bozuk… Sinirliyim’

Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Muslera, "Defansif anlamda biraz daha agresif olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim çünkü bugün 3 puanla dönmeyi çok istiyordum" dedi.

28 Kasım 2018 23:15

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda beşinci maçta Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova’ya 2-0 mağlup olurken müsabakadan sonra konuşan Fernando Muslera, çarpıcı ifadeler kullandı. “Defansif anlamda biraz daha agresif olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim çünkü bugün 3 puanla dönmeyi çok istiyordum” diyen Muslera şöyle konuştu:

“Çok önemli bir maça çıktık. Her şey elimizdeydi ama ne yazık ki istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Değerlendiremezseniz sıkıntı yaşıyorsunuz bugün olduğu gibi.” 28 Kasım 2018 Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray kaç puan? Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi D grubu beşinci maçında sahadan puansız ayrıldı. Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etme şansı bulunuyor. Peki, Galatasaray grupta puanı kaç? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:15 | 28 Kasım 2018
Fernado Muslera galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
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