Fenerbahçe’de son 24 yılın en kötüsü Slimani!

İrfan YİRMİBEŞ / Sezon başında Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan İslam Slimani, Fenerbahçe için tam bir fiyasko oldu. 30 yaşındaki Cezayirli forvet, son 24 yılda Fenerbahçe'nin ileri ucunda oynayan 30 futbolcunun en kötüsü.

Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta 875 dakika sahada kalan Slimani, sadece Kayserispor mücadelesinde fileleri havalandırdı. O maçta da yenilgiye engel olamayan Cezayirli forvet, Avrupa Ligi'nde ise Spartak Trnava maçında 2 gol buldu. Slimani'nin bu performansı, Fenerbahçe maceraları hayal kırıklığı ile biten Guiza, Emenike, Bienvenue, Janssen, Oulare, Sabin İlie ve Atkinson gibi forvetleri gölgede bıraktı.

Sarı-lacivertli yönetim, beklentileri karşılayamadığı için devre arasında Cezayirli oyuncu ile yolları ayırmayı planlıyor. 1.5 milyon Euro'ya kiralanan ve yıllık 4.5 milyon Euro ücret alan 30 yaşındaki Slimani için Leicester City ile masaya oturulacak.

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