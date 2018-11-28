Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal için Samandıra’da toplanacak

Fenerbahçeli taraftarların başlattığı, #SamandıradaYANALIM etiketi Twitter’da TT oldu. Futbol Arena’nın haberine göre, Ersun Yanal’ı yeniden Fenerbahçe’de görmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, bugün 20:00’da Samandıra Tesisleri önünde toplanacak. Yönetime Ersun Yanal çağrısında bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeli taraftarlar, Twitter’da örgütlendi.

FATİH TERİM ÖRNEĞİ

Galatasaray taraftarları da geçen sezon Jan Olde Riekerink’in gönderilmesini isterken, Fatih Terim için tesislerin önünde toplanmış ve birkaç gün sonra anlaşma gerçekleşmişti.

Fenerbahçe`de son 24 yılın en kötüsü Slimani! Fenerbahçe'nin kötü gidişine Cezayirli oyuncunun performansı doğrudan etki etti. Süper Lig'de sahada kaldığı 875 dakikada fileleri sadece 1 kez havalandırabilen Slimani, son 24 yılın en kötü sarı-lacivertli forveti oldu İlgili Haberi Oku