Fener liderlik aşkına! Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibine deplasmanda 4-1 yenilen temsilcimiz rakibini yenerek hem rövanşı almak istiyor. Son iki maça girilirken lider Zagreb’in 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırması halinde grupta birinci sırada yer alma şansı oluşacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak ve 20:55’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE GRUPLARDAN ÇIKMAYI HEP BAŞARDI

Fenerbahçe, Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yer aldığı 5 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor. Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6. kez tekrarlamak için yarın Dinamo Zagreb karşısına çıkacak.

AVRUPA LİGİ’NDE 113. MAÇ

Fenerbahçe, “Kupa 2” olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı.