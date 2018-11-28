Fatih Terim’den Moskova yenilgisi sonrası açıklama: ‘Bize müsaade edecekler’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova’ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Terim “Galatasaray’ın ilerisi için bir şey söylemek istiyorum. Bize hem Ocak’ta, hem Temmuz’da müsaade edecekler” dedi.

İşte Terim’in açıklamalarından satır başları;

“Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak ilk yarı iyi bir Galatasaray vardı sahada. Oyuna 1-0 içeri girince çabuk kırıldık. Gol pozisyonuna yakın pozisyonlarımız var. Onların herhangi birini gol yapsak oyun değişecekti. Bu üzücü biraz. İkinci golden sonra da daha da farklı yenilebilirdik açıkçası. Burada herhangi bir klişe söz söyleyecek değilim. Tebrik ediyorum Lokomotiv’i.”

“BİZE MÜSAADE EDECEKLER”

“Galatasaray’ın ilerisi için bir şey söylemek istiyorum. Bize hem Ocak’ta hem Temmuz’da müsaade edecekler. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de bu mesajları veriyoruz. Her şeyin farkındayız, görüyoruz. Onun için elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar. Ocak’ta yetecek artık. Daha ne istersek aşağı yukarı o yüzdeyi oynayan bir takım haline geleceğiz”

Mehmet Demirkol`dan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı değerlendirmesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildiği maçın ardından yorumcu Mehmet Demirkol beIN Sports ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Demirkol'un açıklamalarından satır başları... İlgili Haberi Oku

“ÜMİT EDERİM AVRUPA LİGİ’NDE DEVAM EDERİZ”

“Ben de çok alışkın değilim böyle skorlara üst üste. Onun için herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Dediğiniz gibi gole kadar olan bölümde Galatasaray çok iyiydi, ondan sonra değildi. Mağlup olduk üzgünüz. Ümit ederim Avrupa Ligi’nde devam ederiz.”

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