Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: ‘Hakkımızın yenmesini içime sindiremiyorum’

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlediği basın toplantısında takımın durumunu değerlendirdi. Buruk, “Zor bir süreçten geçiyoruz. İlk yarının sonuna kadar toplayacağımız puanlar çok önemli. Sivasspor deplasmanından kazandığımız bir puana da artı olarak bakmak gerekiyor. Bu maçı kazanmaya çok yaklaşmıştık ancak kaybetmemek de önemliydi. Cuma günü oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasında alacağımız 3 puanla 12 puana yükselirsek çok iyi olacak. O yüzden bu hafta da çok önemli. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Cuma akşamını bir futbol gecesine çevirmek istiyoruz. Oyuncularımla elimizden gelenin en iyisini yaparak bundan önceki haftalarda kazanamadığımız 3 puanı almak için çalışacağız” dedi.

‘HAKEMLER DE CEZA ALMALI’

Demir Grup Sivasspor maçında korner atışından yenilen golün hem faul hem de elle düzeltilip atıldığını belirten Buruk, “Maçı evden izleyen oğlum bile elle müdahaleyi gördü. Hakemin hem faulü hem de elle müdahaleyi görememesi, VAR ekranına gidip değerlendirmemesi bizi üzüyor. Bir hafta önce de yaşadık. Ancak hakemlerle ilgili bir yaptırım olmadı. Rizespor aleyhine bir pozisyon olunca Türkiye´de bir gündem oluşturmuyor. Gündem oluşması ve hakemlerin ceza alması için büyük takım olmak gerekiyor. Biz büyük takımız. Çaykur Rizespor’un çok açık bir şekilde hakkının yenmesini hiçbir şekilde içime sindiremiyorum. Taraftar, futbolcu, teknik adam nasıl ceza alıyorsa hakemler de ceza almalı. Ümit Öztürk´ün de ceza alacağını umut ediyorum” diye konuştu. SON DAKİKA Kulüpler Birliği`nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkayha talebi... Galatasaray dışındaki 17 takım... Kulüpler Birliği, MHK'nin Hüseyin Göçek ve Halis Özkayha hakkında verdiği kararı görüştü. 17 kulüp, kararın geri çekilmesini talep etti. İlgili Haberi Oku