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CANLI YAYIN: PSG Liverpool maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç…
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: PSG Liverpool maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç…

Şampiyonlar Ligi 5. grup maçında final gibi maç! C grubu kritik karşılaşmasında 5 puanlı PSG, 6 puanlı Liverpool'u konuk ediyor. Yıldızların mücadelesine sahne olacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler, "PSG Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte, PSG Liverpool maçı canlı yayın bağlantısı...

28 Kasım 2018 22:20

Şampiyonlar Ligi C grubu maçında grupta liderlik mücadelesi veren iki takımın mücadelesine sahne olacak. 5 puanlı üçüncü PSG, 6 puanlı ikinci Liverpool'u konuk ediyor. İki güçlü ekibin karşı karşıya geldiği ilk karşılaşmada Liverpool, PSG’yi Firmino’nun son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti. Son iki maçından puansız dönen Liverpool ise evinde 20 maçtır kaybetmeyen PSG’nin serisine son vermek istiyor. PSG Liverpool maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

PSG LİVERPOOL CANLI İZLE

PSG LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG Livepool maçı, 28 Kasım Çarşamba günü saat 23:00’de başlıyor. PSG Liverpool maçı, beIN Sports 1’de canlı izlenecek.

Son güncelleme 22:20 | 28 Kasım 2018
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