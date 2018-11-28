CANLI YAYIN: PSG Liverpool maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç…

Şampiyonlar Ligi C grubu maçında grupta liderlik mücadelesi veren iki takımın mücadelesine sahne olacak. 5 puanlı üçüncü PSG, 6 puanlı ikinci Liverpool'u konuk ediyor. İki güçlü ekibin karşı karşıya geldiği ilk karşılaşmada Liverpool, PSG’yi Firmino’nun son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti. Son iki maçından puansız dönen Liverpool ise evinde 20 maçtır kaybetmeyen PSG’nin serisine son vermek istiyor. PSG Liverpool maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

PSG LİVERPOOL CANLI İZLE

PSG LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG Livepool maçı, 28 Kasım Çarşamba günü saat 23:00’de başlıyor. PSG Liverpool maçı, beIN Sports 1’de canlı izlenecek.