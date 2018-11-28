CANLI YAYIN: İnter Tottenham maçı canlı izle! Zorlu maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı Tottenham İnter maçı ile devam ediyor. Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Tottenham rakibi İnter karşısında neler yapacak merak ediliyor. İşte, İnter Tottenham canlı izle bağlantısı…

TOTTENHAM İNTER CANLI İZLE

İNTER TOTTENHAM MAÇI HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 28 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda başlayacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek’in ilave yardımcı hakem olacağı müsabakanın dördüncü hakemliği Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.