CANLI | Lokomotiv Moskova-Galataasaray | Moskova’da 11’ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova’ya konuk oluyor.

RZD Arena’da oynanacak karşılaşma saat 20:55’te başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu tarafından yönetilecek. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi ‘Skor’ sayfalarından dakika dakika takip edebileceksiniz.

Moskova’daki soğuk havada oynanacak maç öncesinde Galatasaray grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alırken puansız Lokomotiv Moskova ise sonuncu.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Rybus, Corluka, Kverkvelia, Ignatjev, Denisov, Krychowiak, Farfan, Miranchuk, Aleksey Miranchuk, Smolov

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Ndiaye, Rodrigues, Eren

GALATASARAY’A GALİBİYET ŞART

Galatasaray’ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Porto’nun 10 puanla birinci, Schalke 04’ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi’ne kalmayı garantileyecek.

SAKATLAR

Galatasaray’da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

DEVLER LİGİ’NDE DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 5. haftasında Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda uzun süredir deplasmanda maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada galibiyet elde edemedi.

“Devler Ligi”ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya’nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2’lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 dış saha maçında 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 31 gole engel olamadı.

SADECE 5 MAÇ KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 54 karşılaşmanın 5’ini kazanırken, 10’unda berabere kaldı, 39’unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 111 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda yaptığı son 25 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Şampiyonlar Ligi’nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova’yı Rusya’da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 25 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi.

Galatasaray, bu 25 karşılaşmada 56 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.