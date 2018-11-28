Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Adem Ljajic’ten Sarpsborg deplasmanı öncesi açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında deplasmanda Sarpsborg’a konuk olacak Beşiktaş’ta kritik maç öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve Adem Ljajic basın toplantısında soruları yanıtladı. Şenol Güneş, “İlginç bir gruptayız. Herkesin ortak olduğu bir yarıştayız. Rakibimiz Sarpsborg ile ilk maçımızı kazandık, diğer iki takıma mağlup olduk. Yarın kazanmak için oynayacağız. Temennimiz arzu ettiğimiz oyunu oynayıp iyi bir skorla ayrılmak” dedi.

Deneyimli teknik adam, zeminin zorluklarının da üstesinden gelmeleri gerektiğinin altını çizerek “Kendi sahalarında oynuyorlar, zemin alışkanlıkları var. Zeminin suni çim olması futbol anlamında sakıncalı olsa bile uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz. Olumsuz etkileri de yenebileceğimizi düşünüyoruz. Mazeretleri söyleyerek çıkarsak, zaten kazanma şansımız olmaz” ifadelerini kullandı.

En iyi 11 ile sahada olacaklarını belirten Şenol Güneş, “Türkiye’deki koşullar kendi içinde ayrı değerlendirilebilir. Futbol sahada oynanan bir oyun, yaşı ne olursa olsun, en iyi 11 ile çıkacaksınız. Şartlar itibariyle, çıkabileceğimiz en iyi 11 ile çıkacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz, dolayısıyla her maçta kendimizi favori görüyoruz. Favori görmekten çok, iyi bir oyun oynayarak kazanmak istiyoruz. Favori olmak, maçtan önce bir garanti vermiyor” diye konuştu. Ljajic: Biz Beşiktaş’ız!

Şenol Güneş’le birlikte toplantıya katılan yıldız oyuncu Adem Ljajic ise “Elimden gelen performansı ortaya koyacağım ama bu bir takım oyunu. Eksiklerimiz var. Ricardo, Pepe yok. Ama sahaya çıkan oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Üç puanı almak için uğraşacağız” dedi.

Ljacic, “Kolay bir maç takvimi yok, değişen iklim koşulları da var ama futbol böyle. Biz Beşiktaş’ız, Beşiktaş gibi büyük bir takımı temsil ediyorum. En büyük sorumluluklarımızdan biri de, ne olursa olsun en iyi oyunumuzu ortaya koyabilmek” ifadelerini kullandı. Beşiktaş`ın Sarpsborg kadrosu belli oldu! Quaresma... Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sarpsborg karşılaşmasının kadrosu belli oldu. İlgili Haberi Oku