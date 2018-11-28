Beşiktaş’ın Sarpsborg kadrosu belli oldu! Quaresma…

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg’un konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından maç kadrosunu yayınlarken 8 eksik futbolcu olması dikkat çekti.
Sakatlıkları devam eden Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Adriano ve Lens sevinci yaşandı.
Akıbetleri maç saatinde açıklanacağı söylenilen iki ismin maç kadrosuna yer aldığı gözlenildi.
QUARESMA YOK
Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Ricardo Quresma ise maç kadrosunda yer almadı.
Öte yandan sakat olan 6 futbolcunun yanısıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ve UEFA’ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ile Güven Yalçın’da Norveç kafilesinde yer almadı.
İşte Beşiktaş’ın Sarpsborg maç kadrosu;
Tolga, Karius, Utku, Adriano, Necip, Vida, Caner, Fatih, Dorukhan, Oğuzhan Ö., Ljajic, Erdem, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdoğan, Oğuzhan A., Rıdvan
NORVEÇ’E GÖTÜRÜLMEYEN FUTBOLCULARIN SON DURUMU
Pepe: Sakat
Gary Medel: Sakat
Ryam Babel: Sakat
Gökhan Töre: Sakat
Enzo Roco: Sakat
Gökhan Gönül: Sakat
Tolgay Arslan: Kadro dışı
Atiba Hutchinson: UEFA kadrosunda yok
Güven Yalçın: UEFA kadrosunda yok