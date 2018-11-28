Beşiktaş’ın Sarpsborg kadrosu belli oldu! Quaresma…

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg’un konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından maç kadrosunu yayınlarken 8 eksik futbolcu olması dikkat çekti.

Sakatlıkları devam eden Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Adriano ve Lens sevinci yaşandı.

Akıbetleri maç saatinde açıklanacağı söylenilen iki ismin maç kadrosuna yer aldığı gözlenildi.

QUARESMA YOK

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Ricardo Quresma ise maç kadrosunda yer almadı.

Öte yandan sakat olan 6 futbolcunun yanısıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ve UEFA’ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ile Güven Yalçın’da Norveç kafilesinde yer almadı.

İşte Beşiktaş’ın Sarpsborg maç kadrosu;

Tolga, Karius, Utku, Adriano, Necip, Vida, Caner, Fatih, Dorukhan, Oğuzhan Ö., Ljajic, Erdem, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdoğan, Oğuzhan A., Rıdvan

NORVEÇ’E GÖTÜRÜLMEYEN FUTBOLCULARIN SON DURUMU

Pepe: Sakat

Gary Medel: Sakat

Ryam Babel: Sakat

Gökhan Töre: Sakat

Enzo Roco: Sakat

Gökhan Gönül: Sakat

Tolgay Arslan: Kadro dışı

Atiba Hutchinson: UEFA kadrosunda yok

Güven Yalçın: UEFA kadrosunda yok