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Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
Akhisarspor

Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, 5. hafta mücadelesinde yarın Rusya'da Krasnodar ile karşılaşacak.

28 Kasım 2018 10:43

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, gruptaki 5. maçında yarın Rus ekibi Krasnodar’a konuk olacak.

Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Son sırada bulunduğu gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak.

Krasnodar Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak Krasnodar-Akhisarspor maçında Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov görev yapacak.

Stoyanov’un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov üstlenecek.

Akhisarspor, gruptaki son maçında ise 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege’yi konuk edecek.

Son güncelleme 10:43 | 28 Kasım 2018
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