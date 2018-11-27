Zlatan Ibrahimovic Antalya’da keçi avladı

Edinilen bilgiye göre, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy’de forma giyen 37 yaşındaki İsveçli Zlatan Ibrahimovic, 7 gün önce Antalya'nın Finike ilçesine geldi. Turkuaz Köy işletmesinde kalan Zlatan Ibrahimovic, ücretli av için Beydağları'na çıktı. Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü’nün izniyle Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki Oluklu Yaylası'nda boynuz uzunluğu 121 santim olan yaban keçisi avladığı öğrenildi. Beydağları'nı gösteren ve üstünde ‘Seni seviyorum’ ile ‘Çok teşekkür ederim’ yazılı Türk bayrağı bulunan iki fotoğrafını da 30 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya hesabında paylaşan ünlü futbolcu, Türkiye'ye duyduğu sevgiyi belirtti.

Yok böyle maç! Kaleci 90+14`te gol attı... Ortalık karıştı! Galatasaray`ın eski yıldızı Lukas Podolski çıldırdı! Japonya'da Vissel Kobe ile Shimizu S-Pulse arasında oynanan maç, hafızalardan uzun süre silinmeyecek olaylara sahne oldu. Son üç dakikaya 3-1 önde girdiği karşılaşmada Vissel Kobe, rakip kalecinin attığı golle beraberliğe razı oldu. Maç sonrası iki takım futbolcuları arasında olaylar çıktı. Adeta çılgına dönen Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, zor sakinleştirildi. İlgili Haberi Oku

İşletme sahibi Celal Bülbül, “Burada bir hafta boyunca konaklayan Zlatan Ibrahimovic, her sabah 3-4 bardak portakal suyu içti. Çok samimi, sıcakkanlı, espriliydi. Türk yemeklerini çok beğendiğini söyledi” dedi.

Öte yandan bir akaryakıt istasyonunda Zlatan Ibrahimovic'le karşılaşan Yunus Emre Mutlu isimli çocuk, yanındaki Trabzonspor formasını imzalatıp yıldız futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.