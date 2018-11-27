Yılmaz Vural’dan derbi yorumu: Puan yabancıya gitmedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 25 Kasım Pazar günü Adanaspor’la oynanan derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aytaç Durak Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında Süper Lig’e çıkmanın şifrelerini anlatan Vural, “Baktığımız zaman 64 puan alan takımlar ligden çıkıyor. Geri kalan 21 maçtan 16’sını kazanmamız gerekiyor. Yani artık içeri, dışarı demeden maç kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Prim sistemi değişiyor

Ligin ikinci yarısında takımdaki mevcut prim sisteminde de revizyona gideceklerine değinen Vural, “Prim sisteminde yapacağımız değişikliklerle oyuncularımızı kazanmaya ikna etmemiz gerekiyor. Bu değişikliği de başkanımızla konuştuk. O da ligin ikinci devresinde düzenleyebileceğimizi söyledi. Şu anda takımın aldığı her 3 puandan sonra belirlenen miktar havuza ekleniyor. Eğer takım şampiyon olursa bu para oyunculara şampiyonluk primi olarak veriliyor. Bunu ikinci yarı değiştireceğiz” diye konuştu.

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“Kiralık oyuncularımızı takımımıza kazandıracağız”

Başka takımlarda kiralık olarak top koşturan oyuncuların yeniden takıma dahil edilmesi için yakından takip edeceklerini ifade eden Vural, “Fatih Karagümrük’te Adil Demirbağ, Tarsus İdman Yurdu’nda ise Mustafa Yılmaz var. Bu hafta da bu iki takımın maçı var İstanbul’da. Cumartesi günü bir hocamı o maçı izlemesi için görevlendireceğim. Eğer olumlu rapor gelirse bu genç oyuncularımızı yeniden Adana Demirspor’a getireceğiz. Ayrıca o maçtan sonra özel uçakla Belçika’ya giderek orada da birkaç oyuncu daha izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“En azından puan yabancıya gitmedi”

Adanaspor’la 25 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaya dair de açıklamalarda bulunan Vural, “Bu maçta puan kaybettiğimize üzülmedim. Çünkü Adanaspor da bizim takımımız. En azından puan yabancıya gitmedi. Adanaspor’u da tebrik ediyorum ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.